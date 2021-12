Talkshow „Hart aber fair“ Kommt die vierte Impfung im nächsten Herbst?

Die Furcht vieler Menschen, dass ständig neue Impfungen den Körper belasteten, sei übrigens unbegründet, fügte Watzl hinzu. Das Immunsystem verkrafte es gut, wenn zum Beispiel alle vier Monate eine Impfung erfolge. Nur im Wochenabstand könnte es Probleme geben. Er könne sich vorstellen, dass im nächsten Herbst, nachdem es einen ruhigen Sommer gegeben habe und ein Omikron-Impfstoff zur Verfügung stehe, die nächste Impfung anstehen könnte. Grundsätzlich müsse sich die Gesellschaft aber an die tödliche Bedrohung durch Corona gewöhnen, so wie man sich an 3000 Verkehrstote und 10 000 bis 20 000 Grippetote pro Jahr gewöhnt habe. „Irgendwo dazwischen dürfte sich Corona einpendeln“, so Watzl.

TV-Moderatorin kritisiert fehlende Unterstützungsangebote

Das Impfen möglichst vieler Menschen, wenn nötig mithilfe einer Impfpflicht, befürwortete auch die TV-Moderatorin Charlotte Würdig. Die alleinerziehende Mutter war erst vor Kurzem zusammen mit ihren beiden Söhnen an Corona erkrankt, obwohl sie selbst doppelt geimpft ist. „Das war ein Schock für mich“, sagte Würdig. Sie schilderte ihre schwierige Situation, da sie deutliche Symptome entwickelt hatte und sich große Sorgen machte, wie es mit ihren Kindern weitergehen sollte, falls sie ins Krankenhaus müsste.

Sie habe das Gesundheitsamt angerufen und um Hilfe gebeten, sei aber vertröstet worden. „Da ist Deutschland schlecht aufgestellt“, kritisierte sie. Zum Beispiel müsste es doch kein Problem sein, auf der offiziellen Corona-Warnapp eine Hotline anzugeben, unter der man im Notfall Hilfe bekäme.

Einzelhändler: Geschäfte leiden enorm unter Einschränkungen

Hermann Hutter, ein Einzelhändler aus Ulm mit acht Geschäften in Baden-Württemberg und Bayern, stimmte den Maßnahmen der Politik im Grunde zu, sieht den Einzelhandel aber zu Unrecht massiv eingeschränkt. Die Zahl der Ansteckungen im Einzelhandel sei niedrig, aber durch 2G in den Geschäften habe man derzeit 30 bis 40 Prozent weniger Frequenz. Zudem müsse man viel Personal zum Kontrollieren der Impfausweise abstellen. Die Einzelhändler könnten aber nicht Ordnungspolizei spielen, man fühle sich von der Politik allein gelassen, so Hermann Hutter. Zudem sei dies nun die zweite Adventszeit hintereinander mit starken Beschränkungen; das gehe bei vielen Geschäften an die Substanz.

Michael Müller verstand die Klagen Hutters: Es sei zum Heulen, was derzeit passiere. Aber man habe keine andere Wahl, und der Einzelhandel teile sein Schicksal ja mit vielen anderen Branchen, wie Gastronomie oder der Kultur.