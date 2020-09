Talk bei Anne Will Corona-Strategie für Deutschland? Weitermachen, hilft ja nichts

Streeck: „Der Virus ist Teil unseres Lebens“

Dafür braucht es mehr Mut, meint Streeck: „Keiner weiß, was der beste Weg ist.“ Er fordert, „aus dem Daueralarmismus herauszufinden“ und mehr „trial and error“ zu wagen. Die Absage des für Anfang September geplanten Großkonzerts mit 13 000 Teilnehmern trotz ausgeklügelten Hygienekonzepts hielt er für einen Fehler: „Wenn jemand ein Hygienekonzept hat, sollten wir es ausprobieren und hinterher konsequent testen um zu sehen, was funktioniert.“ Sei das nicht ein Versuch am lebenden Menschen, hakt Anne Will nach. „Was ist die Alternative?“, fragt Streeck. Niemand wisse, wann ein Impfstoff vorliegen werde, das könne noch Jahre dauern. „Das Virus ist Teil unseres Lebens“. Der Bonner Professor wirbt dafür, nicht mehr nur auf die Infektionszahlen zu schauen. Die würden im Herbst und im Winter, wenn die Menschen sich wieder mehr in geschlossenen Räumen aufhalten müssten, ohnehin wieder steigen.