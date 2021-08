Taliban an der Macht in Afghanistan Warum kämpft die afghanische Armee nicht?

Kabul - Vor einem Brautkleidergeschäft im Zentrum von Kabul, wo bislang glückliche Frauengesichter von Plakaten lächelten, malten am Sonntag Arbeiter alle Bilder mit weißer Farbe über. In Kandahar, Afghanistans zweitgrößter Stadt, spielte die örtliche Radiostation, nun umgetauft in Radio Scharia, keine Musik mehr. In nur knapp zwei Wochen haben die Taliban in einer der vielleicht besten Guerilla-Aktion der Geschichte ganz Afghanistan ohne großen Widerstand eingenommen. Damit beginnt am Hindukusch eine neue, ungewisse Zukunft.