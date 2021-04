Talent von Paris St. Germain VfB zeigt Interesse an Tidjany Chabrol

Noch keinen Einsatz bei den Profis

Bisher hat der junge Franzose bei den Profis von PSG keinen Einsatz gehabt. Wie „Le Parisien“ weiter berichtet, soll sich Sven Mislintat, der bereits vor zwei Jahren Tanguy Coulibaly von den Rot-Blauen geholt hat, nach Chabrol erkundigt haben. Dessen Zweijahresvertrag läuft in diesem Sommer aus. Klar ist offenbar, dass der Spieler dem Hauptstadt-Club dann den Rücken kehren wird. Wie es weiter heißt, soll Tidjany Chabrol allerdings lieber in Frankreich bleiben wollen als ins Ausland zu wechseln. Mislintat müsste also noch Überzeugungsarbeit leisten.