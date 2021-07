Talent des VfB Stuttgart Ömer Beyaz singt wie unter Dusche

Ohnehin gibt es Momente, in denen Beyaz auf sich alleine gestellt ist. Weniger auf dem Platz, aber so eine Situation gab es beim Mannschaftsabend während des Trainingslagers in Österreich. Traditionell müssen die Zugänge etwas vortragen. Beyaz entschied sich für eine Gesangseinlage. „Ich habe gesungen, als stünde ich alleine unter der Dusche“, sagt der 17-Jährige. Welchen Song der Techniker zum Besten gab, ist nicht überliefert. Anschließend gab’s aber Applaus von den Mitspielern. Doch nun will der Mittelfeldspieler wieder auf der Fußballbühne überzeugen.