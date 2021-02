Talent des VfB Stuttgart Pellegrino Matarazzo lässt Mohamed Sankoh erneut vorspielen

Stuttgart - Elf Spiele, neun Tore, drei Vorlagen – beeindruckende Zahlen sind es, die Mohamed Sankoh für den VfB Stuttgart II auflegt. Zumal im zarten Alter von 17 Jahren. Kein Wunder, dass der Niederländer, der bei Nico Willig in der U19 in die Saison startete (zwei Spiele, zwei Tore, drei Vorlagen), bereits dauerhaft in die U21 befördert wurde – bis auf Weiteres, wie Trainer Frank Fahrenhorst im Zuge der Beförderung betonte.