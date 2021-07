Talent des VfB Stuttgart Lilian Egloff fällt lange aus

In der Vorsaison kam das Talent so nur auf zwei Kurzeinsätze in der Bundesliga, obwohl Egloff vor einem Jahr stark in die Vorbereitung gestartet war. Doch bereits im Trainingslager in Kitzbühel erwischte es ihn schwer. Er zog sich einen Syndesmosebandanriss zu, seither ist es nicht mehr richtig auf die Beine gekommen. Beim VfB hofft man nun, dass der Mittelfuß des Eigengewächses durch die Operation die Stabilität erlangt, die er benötigt. Zunächst fehlt Egloff aber beim Start in Vorbereitungsphase für die neue Saison.