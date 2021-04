Taiwan Kranwagenfahrer nach Zugunglück mit 50 Toten in Haft

Mit mehr als 100 Kilometern pro Stunde war der Schnellzug am Freitag mit rund 500 Passagieren kurz vor einem Tunnel im Osten der asiatischen Inselrepublik mit dem Kranwagen zusammengeprallt und entgleist. Rund 210 Menschen wurden verletzt. Mehr als 30 waren am Montag noch im Krankenhaus, drei in einem kritischen Zustand, wie das Notfallzentrum berichtete.