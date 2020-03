Tagung zum neuen Linden-Museum Stuttgart Das Weltbild könnte erschüttert werden

Mandy Sanger hat in ihrer Arbeit viel mit „Rassismus und toxischer Maskulinität“ zu tun – und zwar innerhalb der verschiedenen Opfergruppen. Genau hier will das Museum gegensteuern. Wichtig dabei sei, dass man die Communities nicht als Einheit sehe und durch eine „rassische Brille“ betrachte, so Sanger, sondern eine sozialgeschichtliche Perspektive einnehme. Anhand der Objekte könne man über das Zusammenleben oder über Menschenrechte nachdenken. Mandy Sanger geht sogar soweit zu sagen, dass solche Ansätze wichtiger seien als „über die Gewalt zu sprechen, mit der die Objekte ins Museum gekommen sind.“

Nicht aus das Trennende, sondern auf das Verbindende schauen

Ein neues Museum könnten also größere Fragen verhandeln, wie es letztlich auch das Museum in Dakar tut, das die „Existenz des Menschlichen feiert“ – also das Verbindende zwischen den Bewohnern der Erde herausstellen will, nicht das Trennende. Das war vielleicht sogar die wichtigste Botschaft dieser Konferenz, die extrem international war – nicht nur auf dem Podium, sondern auch im Publikum. Hier aus Namibia ein Vertreter der Nama und Herero, dort eine Mitarbeiterin des philippinischen Konsulats.

Aber auch die Hoffnung, dass die Bevölkerung mitdiskutiert, erfüllte sich. Ein Stuttgarter skizzierte seine Vision von einem Haus, das nicht mehr Museum heißen solle, auch Theater und Musik biete und rund um die Uhr geöffnet sei. Der Redner musste allerdings deutlich erfahren, dass hierzulande noch nicht immer miteinander, sondern gern gegeneinander gesprochen wird. Zumindest fuhr Natalie Bayer ihm sehr harsch in die Parade, weil er von Kulturen und nicht von Individuen gesprochen hatte. „Sprache“, erklärte sie machtvoll, „ist Macht.“