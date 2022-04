Tagung der Nato Krieg in der Ukraine könnte Jahre dauern

Lesen Sie aus unserem Angebot: Neues-Freund-Feind-Denken

Furcht vor biologischen und chemischen Waffen

Allerdings befürchtet die Nato inzwischen auch verstärkt, dass Russland die Ukraine mit biologischen oder chemischen Waffen angreifen könnte. Aus diesem Grund würden auch Mittel geliefert, um sich gegen solche Bedrohungen zu verteidigen. Stoltenberg unterstrich, dass er nicht über einen solchen Angriff spekulieren möchte, allerdings habe Russland zuletzt immer wieder über solche Waffen gesprochen. Zudem habe Moskau immer wieder die falsche Behauptung aufgestellt, das in der Ukraine an chemischen und biologischen Waffen gearbeitet würde. Das könnte als Vorwand dienen, um diese selbst einzusetzen – was Russland in anderen Kriegen bereits getan hat.

Zweifelhafte Rolle Chinas im Krieg in der Ukraine

Auch machte Stoltenberg deutlich, dass dieser Krieg in der Ukraine längst die europäische Dimension verlassen habe. So sei die Unterstützung Russlands durch Chinas besorgniserregend, das das Recht in Frage stellt, dass sich Staaten ihre eigenen Koalitionspartner aussuchen können. Das beunruhige auch die Länder im asiatisch-pazifischen Raum wie Japan oder Südkorea, mit denen die Nato in Zukunft enger zusammenarbeiten wolle.