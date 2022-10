«Tagesschau»-Sprecher Schreiber reagiert gelassen auf Böhmermanns Tweet

Der Journalist Schreiber spricht seit Januar 2021 die Hauptausgabe der 20.00-Uhr-Nachrichten. In den ersten Wochen war Schreiber von den Zuschauern vom Aussehen her auch mit Superman verglichen worden. Schreiber ist Nahost-Experte und hat unter anderem für den Nachrichtensender ntv jahrelang aus der Region berichtet. Für seine deutsch-arabische Sendereihe "Marhaba - Ankommen in Deutschland" hat er einen Grimme-Preis bekommen. Er arbeitet seit Anfang 2017 bei ARD-aktuell in Hamburg.