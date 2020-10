Tag des Kaffees Spannende Fakten über das Lieblingsgetränk der Deutschen

Stuttgart - Am 1. Oktober ist Tag des Kaffees, dem wohl beliebtesten Heißgetränk der Deutschen. 166 Liter, so hoch war der durchschnittliche Pro-Kopf Konsum des Heißgetränks laut deuschem Kaffeeverband im letzten Jahr. Außerdem geben fast drei Viertel aller Deutschen an, mindestens einmal pro Woche Filterkaffee zu trinken.