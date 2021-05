Tag der Pressefreiheit Die Freiheit der Journalisten ist bedroht

Einschüchterung, Verhaftungen und Mordanschläge

Diese Freiheit ist weltweit bedroht. Der jüngste Bericht der Organisation Reporter ohne Grenzen (RSF) zeichnet ein düsteres Bild: Überwachung und Einschüchterung, Verhaftungen und Mordanschläge – viele Journalisten müssen in einem Klima der Angst arbeiten. In 73 von 180 erfassten Ländern wird der RSF-Bilanz zufolge unabhängiger Journalismus weitgehend oder vollständig blockiert, in 59 weiteren ernsthaft behindert. Die Pressefreiheit ist in fast drei Vierteln der Länder der Welt zumindest stark eingeschränkt. Am schlechtesten ist die Lage in Eritrea, Nordkorea, Turkmenistan und China.