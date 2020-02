"Tag der offenen Tür" am FSG Marbach Unglaubliche Vielfalt an Möglichkeiten

Die Achtklässler Marie Baumgärtner und Hendrik Petereit warten unterdessen auf junge Besucher, die an einer Schnitzeljagd Interesse zeigen und sich dabei den hierzu extra ausgedachten Fragen widmen wollen. Die beiden Schüler fungieren dabei als persönliche Begleiter und führen die Kandidaten durch das Schulhaus. Vor allem aber sind sie Vertreter der Schüler-Mitverwaltung (SMV). Ihnen liegt deshalb am Herzen, dass „die Neuen rechtzeitig wissen, dass es hier an der Schule auch schon eine Mini-SMV für die ganz jungen Schüler gibt“.

Im Chemiesaal wiederum tragen die experimentierenden Schüler und Lehrer Schutzbrillen. Etwa wenn es darum geht, Kupfer in Gold zu verwandeln. „Über den Umweg einer Silbermünze“, wie Lehrer Thomas Schöllkopf schmunzelnd ausführt, der das wandelbare Cent-Stück schlussendlich über einen Bunsenbrenner hält, damit es die Goldfärbung annimmt. Wie es aber exakt funktioniert, dass aus einem 5-Cent-Stück ein golden Aussehendes wird, das wollte der Pädagoge den jungen Zuschauern nicht gleich preisgeben. Seine schlaue Antwort lautete stattdessen: „Bei uns im Unterricht kannst Du es erfahren!“

Andere Kinder fütterten unterdessen zwei gierige Styropormonster; die Klassen 11 und 12 haben sich darum gekümmert. Im „Bauch“ des Monsters, das Aceton enthält, verflüssigen sich die kleinen Styroporteile im Nu. Sie werden dort zu Schleim, der einige Fressattacken später, schließlich als Klebstoff genutzt werden kann.

Und Besucherin Neyla geht völlig zielgerichtet an das Thema Schulwahl heran: Die Neunjährige hat sich zuvor im Internet informiert. Sie findet es prima, „dass es hier so viele Angebote für die Schüler gibt“. Für das Mädchen stehen die sogenannten Musikklassen am FSG im Fokus. „Vielleicht möchte ich ja noch ein Blasinstrument spielen lernen“, sagt sie mit Blick in die nahe Zukunft und freut sich, dass es hier auch eine Bläserklasse gibt. Und es gibt noch etwas Besonderes, nämlich Arlo. Der Vierbeiner ist einer der Schulhunde am FSG und arbeitet im Bereich der tiergestützten Pädagogik mit. Er ist es gewohnt, die Atmosphäre in leistungsgeprägten Situationen so zu beeinflussen, dass die Kinder durch ihn entspannter reagieren. Bei den diversen Therapiespielen aber zeigt der Hund sichtlich viel Spaß: Schließlich springen auch Käse- und Wurstteile für ihn heraus, selbst wenn seine Nase die erst einmal erschnüffeln muss.

Chinesisch, Russisch, Bienen AG, diverse Orchester und vieles mehr

Dass es in der Schule mit Sven Münster nicht nur einen Schulsozialarbeiter gibt, sondern zudem noch drei Beratungslehrerinnen, die Gespräche für Schüler, Eltern und Lehrer anbieten, das ist ebenfalls ein Aspekt, den man bei dem Info-Tag in Erfahrung bringen kann. Genauso wie Infos über Chinesisch, Russisch, die Bienen AG, diverse Orchester und noch Vieles mehr.