Tag der Architektur Megathema Bauen im Bestand

Am 25. Juni ist Tag der Architektur – und die Architektenkammer Baden-Württemberg zeigt, was gute Planung, gute Baukultur, gute Architektur ist. Aber was ist gut? „Gut ist, wo der Mensch sich wohlfühlt. Und was die Umwelt wenig belastet“, schreibt die AKBW. Deshalb liegt der Fokus des alljährlich wiederkehrenden Tags der Architektur im Jahr 2022 auf dem Bauen im Bestand – dem An-, Um- und Weiterbauen.