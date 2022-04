Tag der Arbeit Vor 1. Mai: Gewerkschafter fordern deutliches Lohnplus

Verdi-Chef Frank Werneke fordert "Steigerung der Reallöhne"

Nun sind nach Ansicht von Verdi-Chef Frank Werneke die Arbeitgeber am Zug. In der "Augsburger Allgemeinen" kündigte er an: "Wir wollen in den Tarifrunden mindestens die Preissteigerungen ausgleichen, wenn möglich auch eine Steigerung der Reallöhne erreichen, also über der Inflationsrate abschließen."