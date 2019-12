Täter gelangt durch die Terrassentür in ein Haus in Bietigheim-Bissingen Einbruch verdirbt Weihnachten

Bietigheim-Bissingen - Schöne Bescherung: Ein Einbruch hat Bewohnern eines Einfamilienhauses in Bietigheim-Bissingen die Festtage verdorben. Die Tat ereignete sich am ersten Weihnachtsfeiertag in der Zeit von 11.45 bis 23.20 Uhr in der Straße In den Zehn Morgen. Der Einbrecher hebelte eine Terrassentüre auf und verschaffte sich damit Zugang. Er durchsuchte Räume sowie Schränke und flüchtete anschließend mit dem bislang unbekannten Diebesgut. Der Schaden an der Terrassentüre beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bieitgheim-Bissingen unter der Telefonnummer 071 42 / 40 50 zu melden.