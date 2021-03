Tabellenletzter Rangnick auf Schalke im Fokus - Aufsichtsrat in Kontakt

"Dass sich meine Kollegen im Aufsichtsrat überrumpelt gefühlt haben, kann ich im Nachhinein verstehen. Das tut mir leid", sagte Gesenhues den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Er hoffe, dass dadurch keine Gräben entstanden seien. "Ich bin sehr daran interessiert, dass wir jetzt alle an einen Tisch kommen", betonte der 66-Jährige, der jetzt wohl keine Lobby mehr in dem Kontrollgremium hat.

Die Fans waren in der hoffnungslosen sportlichen Situation des Clubs zu diesem Zeitpunkt längst elektrisiert von dem prominenten Namen: Zehntausende haben bereits eine Online-Petition unterstützt und wünschen sich die Rückkehr des ehemaligen Schalker Trainers Rangnick, der schon in Hoffenheim und Leipzig große Aufbauhilfe geleistet hat und dessen Name aktuell sogar bei der Suche nach einem Nachfolger für Bundestrainer Joachim Löw gehandelt wurde.

Sollte es zu Gesprächen mit Rangnick kommen, heißt das noch lange nicht, dass die Rückkehr des 62-Jährigen zum Revierclub perfekt ist. Grundsätzliche Fragen müssten geklärt werden: Wie kann der hoch verschuldete Club die Finanzierung des prominenten Fachmannes stemmen oder wie passt der Trainer Dimitrios Grammozis, der mit einem Vertrag bis zum 30. Juni 2022 ausgestattet ist, ins Konzept des neuen Sportvorstandes. Rangnick ist bekannt dafür, dass er gerne alle Fäden selbst in der Hand hat. Das ist auf Schalke allerdings nicht so einfach.

