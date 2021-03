Tabellen-Schlusslicht Rangnick sagt Schalke ab: Keine Rückkehr als Sportvorstand

Vollends hat Schalke die Hoffnung auf eine Verpflichtung Rangnicks noch nicht endgültig aufgegeben. Buchta kündigte an, Anfang der Woche noch einmal mit dessen Berater Marc Kosicke sprechen zu wollen. "Ich werde da sicherlich noch einmal alles ausloten", sagte Buchta vor dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach.

Demnach sei er am Vormittag "beim Tanken" von Kosicke über Rangnicks Absage informiert worden. "Da war ich schon sehr überrascht, das muss ich schon sagen", meinte Buchta. Man habe sich aufgrund der Umstände noch einmal zu einem weiteren Gespräch verabredet.

Die mögliche Rückkehr Rangnicks hatte für große Aufregung und Diskussionen in den Clubgremien gesorgt. Die Pro-Rangnick-Gruppe aus dem Clubumfeld hatte ohne Wissen des Aufsichtsrates einen Versuch gestartet, den einstigen Coach als Sportvorstand zu gewinnen. Das hatte Aufsichtsratschef Buchta als "vereinsschädigend" bezeichnet. Nach einer Aussprache am Mittwoch deutete sich aber Entspannung in der Sache an.

Der Sprecher der Gruppe, Frank Haberzettel, bedauerte die Entscheidung Rangnicks. Man habe Aufsichtsratschef Buchta nochmal unsere Unterstützung angeboten", sagte er "Sport1". "Leider hat der Aufsichtsrat unsere Unterstützung nicht in Anspruch genommen. Wir sind traurig, dass wir nicht aktiv helfen können." Ein weiteres Mitglied der Gruppe, der Manager Ulrich Paetzel, teilte via Twitter mit, dass in der Causa noch nicht "aller Tage Abend" sei. "Wir kämpfen weiter", schrieb er.

Rangnick wünschte dem Club sowie den Mitgliedern und Anhängern indes, "dass es ihnen gelingt, sämtliche Kräfte zu bündeln, um Schalke 04 auf und außerhalb des Platzes wieder zu einer Einheit zu machen und nach oben zu führen".

Unabhängig von der Personalie Rangnick zeigte sich Buchta überzeugt davon, "kurzfristig einen neuen Sportvorstand präsentieren zu können". Mit Blick auf den Saisonbeginn in der zweiten Liga Ende Juli werde der Tabellenletzte der Fußball-Bundesliga "keine Zeit verlieren". Bei Sky ergänzte Buchta am Abend, es sei "natürlich nicht so, dass wir planlos durch die Gegend rennen".

In der Tabelle steht Schalke vor der Schlussphase der Saison desaströs dar und hat nur geringe Chancen auf den Klassenverbleib. Wie es auf Schalke nach einem möglichen Abstieg im Sommer weitergeht, ist nach Rangnicks Entscheidung nun wieder völlig offen. Buchta sagte: "Der Aufsichtsrat wird nun eine schnellstmögliche Besetzung für den Posten des Sportvorstandes anstreben."

