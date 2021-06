T@im watches & more im Breuningerland Hochwertige Schmuckstücke zu besten Preisen

Bei T@im watches & more im Breuningerland Ludwigsburg finden Uhren- und Schmuckfans seit 20 Jahren eine riesige Auswahl von namhaften Herstellern und Trendmarken wie Fossil oder Michael Kors. BOSS, Tommy Hilfiger als auch Armani, Engelsrufer, Diesel sowie Calvin Klein. Ende August wird das Fachgeschäft jedoch aufgelöst, denn Inhaberin Andrea Goldberg hat sich dazu entschlossen in Berlin einen Neustart zu wagen und dort das Geschäft fortzuführen. Mit dem bevorstehenden Abschied aus dem Schwabenländle möchte die Inhaberin noch einmal zeigen, was der Trendjuwelier T@im watches & more alles zu bieten hat.