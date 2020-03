Syrische Jets abgeschossen? Türkei startet massive Vergeltungsangriffe in Syrien

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat am Sonntag ein EU-Außenministertreffen in dieser Woche angekündigt, um die anhaltenden Kämpfe in der syrischen Provinz Idlib zu beraten. Die andauernden Kämpfe in und um Idlib seien eine ernsthafte Bedrohung für den internationlen Frieden und die Sicherheit. Sie lösten auch ein unendliches Leid in der Bevölkerung aus. Borrell rief die beteiligten Parteien dazu auf, wieder zu einem politischen Prozess zurückzukehren. Nach den Worten von Borrell verfolgt die EU außerdem die Migration an ihren Außengrenzen.