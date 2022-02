SWR zeigt Tanz-Marathon Lange TV-Nacht des Stuttgarter Balletts

Stuttgart - Ballettfans werden in der Nacht von Freitag auf Samstag erst spät ins Bett kommen. Am 17. Februar hat der SWR von 23.15 Uhr an fünf Dokumentationen über das Stuttgarter Ballett und ehemalige Tänzer im Programm. Wer nicht sofort live dabeisein will, kann die Sendungen vom 18. Februar an auch in der ARD-Mediathek abrufen.