SWR-Symphonieorchester 2022/23 Was Teodor Currentzis und sein Orchester planen

Ja, er bleibt. Obwohl Teodor Currentzis eine Positionierung zum Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine verweigert, steht der Südwestrundfunk (SWR) weiterhin zum Chefdirigenten seines Symphonieorchesters. Vorausgegangen sind Gespräche im kleinen Kreis, in denen der in Russland residierende Grieche seinen Standpunkt klar dargelegt haben soll. Nur öffentlich will er nichts sagen, um die Musiker seines Ensembles MusicAeterna in St. Petersburg zu schützen. Der SWR akzeptiert das ebenso wie das Orchester selbst. So erzählt es die Orchestermanagerin Sabrina Haane. „Wir erwarten“, fügt sie mit Blick auf die Finanzierung von MusicAeterna durch die Putin-nahe VTB-Bank an, „dass sich am Verhältnis des Ensembles zu den Geldgebern etwas ändert.“