SWR Sommerfestival Beatrice Egli bringt Unbeschwertheit auf den Schlossplatz

Beatrice Egli, 33 Jahre alt seit Juni, ist der Schlagerstar der Schweiz, war vor acht Jahren mit großem Abstand Siegerin bei „Deutschland sucht den Superstar“, hat seit 2013 sechs Alben veröffentlicht, die in Deutschland sämtlich an die Spitze der Hitparaden stiegen, in ihrer Heimat den ersten Platz belegten. In ihren Liedern feiert sie den Augenblick, die Liebe, das große Hier und Jetzt – und trifft einen Nerv: Die große Schlagersause, das ganz befreite, unbesorgte Lebensgefühl hat allen gefehlt, die zu ihrem Konzert beim SWR Sommerfestival gekommen sind – und Egli selbst steht schließlich auf der Bühne, das Mikrofon in beiden Händen, strahlt hinaus in ihr Publikum, seufzt und sagt: „Ich hab‘ das so vermisst!“