SWR-Fernsehen „Fallers“-Star Peter Schell gestorben

Nach schwerer Krankheit ist Peter Schell nun am Donnerstag im Alter von 64 Jahren gestorben. Der SWR-Intendant Kai Gniffke rief ihm nach, er sei ein Teil des SWR gewesen: „Alle im Südwestrundfunk trauern heute um ein Familienmitglied.“ Vorerst kann man sich die „Fallers“ ohne ihn noch gar nicht vorstellen. Muss man allerdings auch noch nicht, der SWR hat noch für ein ganzes Jahr fertig gedrehte Folgen seiner Erfolgsserie in der Schublade. Die Autoren haben also Zeit, eine würdige Lösung zu finden: Mit dem Hof, das hätte Schell und das hätte natürlich erst recht der Schwarzwaldbauer Karl gesagt, muss es weitergehen.