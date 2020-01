„Switzerland“ im Theater der Altstadt Highsmith und die Liebe zum perfekten Mord

„Switzerland. Der Fall Patricia High­smith“ ist das jüngste Stück der australischen Dramatikerin Joanna Murray-Smith und erlebte seine Uraufführung 2014: ein Zweipersonenstück, spannend, konventionell, realistisch angelegt, das sich erst spät ins Surreale wendet und zu einer Hommage an das kriminelle Genie der Highsmith wird. Erich van der Zwaag, der „Switzerland“ am Theater der Altstadt inszeniert, schlägt diesen Weg aber schon früher ein: Verena Bussund Ruben Dietze spielen Highsmith und Ridgeway auf der schrägen Plattform, auf der alle Utensilien abwärtsrollen. Anke Bußmann und Raoul Muck haben die abstrakte Spielfläche installiert, einen Ring, in dem Fantasie und Wirklichkeit gegeneinander antreten. Ridgeway zerrt Gegenstände in diese Manege: die Erdnussbutter, das Schreibpult, den Kühlschrank, aus dem die angebundenen Bierdosen springen, den alten Plattenspieler, der immer wieder nur Lou Reed spielt, „Transformer“.