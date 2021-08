Swing-Legende Tony Bennett sagt alle Konzerte ab

Zuvor hatte Bennett gemeinsam mit Lady Gaga ein zweites gemeinsames Album angekündigt. "Love For Sale" soll am 1. Oktober erscheinen, nachdem "Cheek To Cheek" 2014 zum Welterfolg geworden war. Der vielfach preisgekrönte Sänger war mit Hits wie "I Left My Heart in San Francisco" berühmt geworden.