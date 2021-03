Swimmingpools sind im Kommen Immer mehr machen Urlaub in Poolkonien

Ähnlich das Bild in Ludwigsburg. „Auch bei der Stadt Ludwigsburg hat es eine Zunahme der Anfragen hinsichtlich der Aufstellung von Swimmingpools gegeben“, erklärt Pressesprecherin Karin Brühl. Es sei schwer, das Phänomen in konkrete Zahlen zu fassen, da für die meisten Projekte keine baurechtlichen Verfahren vonnöten seien. Geschätzt seien bei der Stadt allein im vergangenen Jahr aber mehr als 40 Anfragen zu dem Thema eingegangen. „Auch bei den genehmigungspflichtigen größeren Pools gab es eine Zunahme, die wir aber nicht quantifizieren können, da sie meist im Zusammenhang mit anderen Baumaßnahmen beantragt wurden“, konstatiert Karin Brühl. Da das gesteigerte Interesse an den Pools in die Zeit der coronabedingten Einschränkungen falle, könne man einen Zusammenhang vermuten zwischen der Pandemie und dem Becken-Boom.