Sven Väth in Stuttgart Techno-Legende auf dem Schlossplatz

Rehberger ist mit Väth befreundet. Die beiden haben jüngst in Frankfurt gemeinsame Sache gemacht bei der Eröffnung des Museums of Modern Electronic Music (Momem). Die erste Schau im Frankfurter Momem ist Väth gewidmet, gestaltet von Rehberger und kuratiert übrigens von Torben Giese, dem Direktor des Stuttgarter Stadtpalais. Auch in Frankfurt legte Väth bei freiem Eintritt im Herzen der Stadt auf. Bei seinem Auftritt an der Hauptwache Anfang April feierten Tausende den Einzug der Popkultur ins Museum, friedlich – wie künftig hoffentlich wieder auf dem Stuttgarter Schlossplatz.

Der DJ-Gig von Sven Väth greift popkulturelle Impulse auf, die schon immer vom Areal rund um das heutige Kunstmuseum ausgegangen sind. 2012 sorgte Ulrike Groos für Aufsehen, als sie eine bemalte Skaterrampe des Künstlers Michel Majerus vor dem Museum aufstellte. Jetzt erfolgt ein künstlerisch-musikalischer Eingriff in den öffentlichen Raum.

Sven Väth hat einen Lauf: Im Februar ist „Catharsis“ erschienen, sein erstes Album seit fast 20 Jahren. Im April eröffnete das Museum of Modern Electronic Music (MOMEM) in Frankfurt mit der Ausstellung „It’s simple to tell what saved us from hell“ über sein Schaffen.