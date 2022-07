Sven Väth auf dem Schlossplatz So lief die Party für alle

Das Wetter hält wie auf Knopfdruck

Der DJ-Gig von Väth war Teil der Einzelausstellung „I do if I don’t“ von Tobias Rehberger im Museum am Schlossplatz. Die Fassade des Ausstellungsgebäudes, die der in Esslingen geborene Künstler für seine Schau gestaltet hat, reagiert auf Klänge. Rehberger und Väth verbindet eine langjährige Freundschaft. „Für mich war der Abend total emotional“, sagte Rehberger. „Die Leute sind mit erfüllten Herzen nach Hause gegangen“, ergänzte Sven Väth nach der „Party für alle“.