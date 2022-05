Sven Mislintat beim VfB Stuttgart Die Sportdirektoren des VfB – und ihre Bilanz

Seinem Ruf als „Diamantenauge“ wurde der frühere Scout von Borussia Dortmund dabei zunächst gerecht: Mit vielen jungen Spielern gelang der Aufstieg in die Bundesliga und danach ein starker neunter Platz im Oberhaus. In seiner dritten Saison wächst aber die Kritik an Mislintat, der mit dem VfB tief im Abstiegskampf steckt.