Sven Lehmann Bundesregierung beruft erstmals Queer-Beauftragten

Berlin - Die Bundesregierung hat erstmals einen Queer-Beauftragten berufen. Der Grünen-Politiker Sven Lehmann soll sich in dieser Funktion für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt einsetzen, wie das Bundesfamilienministerium am Mittwoch mitteilte. Lehmann kündigte an, einen „nationalen Aktionsplan“ für diesen Bereich auf den Weg zu bringen: „Deutschland soll zum Vorreiter beim Kampf gegen Diskriminierung werden.“