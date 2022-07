SV Böblingen gegen VfB Stuttgart VfB startet mit lockerem Sieg in die Saison

Das nächste Testspiel für den VfB Stuttgart steht am Mittwoch, 6. Juli, gegen Wehen Wiesbaden in der hessischen Landeshauptstadt an. Außerdem geht es am 9. Juli gegen den FC Zürich (Friedrichshafen, 17.30 Uhr), am 16. Juli gegen FC Brentford (Friedrichshafen, 15.30 Uhr), am 23. Juli gegen Valencia CF (Mercedes-Benz-Arena, 15.30 Uhr) sowie am 29. Juli gegen Dynamo Dresden.