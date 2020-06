Suzi Quatro zum 70. Geburtstag Die Königin des Rock’n’Roll

Stuttgart - Sie ist die Königin des Rock’n Roll. Bei Menschen, die in den Siebzigern und Achtzigern sozialisiert wurden, löst der Name Suzi Quatro eine Lawine an Erinnerungen aus, besonders in Deutschland, wo die zierliche, ungeheuer agile Musikerin eine besonders große Fangemeinde begeisterte. „In den Geschichtsbüchern stehe ich, weil ich als weibliche Instrumentalistin Erfolg hatte, und eben nicht bloß als Sängerin“, sagte Quatro vor einem Jahr am Rande eines Konzerts in der Schorndorfer Manufaktur selbstbewusst. Als sie ab 1971 mit ihrer riesigen Bassgitarre und als Frontfrau einer sonst mit Männern bestückten Hard-Rock-Band Furore machte, war das tatsächlich außergewöhnlich. „Can the Can“, einen ihrer berühmtesten Songs, kann man als eine Art Hymne an Frauen lesen, die sich offensiv und selbstbewusst nehmen, was sie wollen, auch einen Liebhaber: „So make a Stand for your Man, Honey /try to can the can!“ Es folgten Hits wie „If you can‘t give me Love“ und „Stumblin‘ in“.