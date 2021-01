SUV weiter gefragt Elektro-Trend treibt PS-Zahlen bei Neuwagen in die Höhe

Schneegebiete in den Löwensteiner Bergen

Polizei sperrt Straßen erneut

Der Andrang auf die Schneegebiete von Stocksberg und Prevorst in den Löwensteiner Bergen ist auch am Wochenende hoch gewesen. Die Polizei musste am Sonntag wieder die Zufahrten nach Stocksberg sperren.