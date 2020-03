„Sussex Royal“ ist Geschichte „Ihr werdet uns hier nicht mehr sehen“

Lesen Sie hier: Was nach dem „Megxit“ kommt

Harry und Meghan hatten die Marke „Sussex Royal“ im vergangenen Jahr nach der Trennung ihres Haushalts von dem von Harrys älterem Bruder Prinz William und dessen Frau Kate gegründet. Sie nutzten den Namen für ihr Instagram-Konto und hatten ihn auch schon als Markennamen für verschiedene Produkte angemeldet.

Vom 1. April sind sie keine „praktizierenden Royals“ mehr

Der 35-jährige Harry und seine drei Jahre ältere Frau hatten zu Jahresbeginn überraschend - und offenbar ohne die Queen vorher zu konsultieren - verkündet, sich weitgehend von ihren royalen Verpflichtungen zurückziehen und finanziell auf eigenen Füßen stehen zu wollen.

Daraufhin begannen fieberhafte Beratungen im Königshaus, an deren Ende der Buckingham-Palast mitteilte, dass Harry und Meghan ab dem 1. April keine offiziellen Termine mehr im Auftrag von Königin Elizabeth II. wahrnehmen werden. Sie werden zudem ab Mittwoch nicht mehr den Titel „Königliche Hoheit“ tragen und keine öffentlichen Gelder mehr erhalten.

Das Paar lebt mit seinem Sohn Archie Berichten zufolge nach einem längeren Zwischenstopp in Kanada inzwischen in Kalifornien in den USA.