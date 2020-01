Supermärkte in Affalterbach Neue Nahrung für Gerüchte um Penny

Affalterbach - Keine Diskussion entflammte zuletzt im Affalterbacher Gemeinderat über das Baugesuch, wonach der Netto-Markt an der Straße nach Winnenden seine Verkaufsfläche erweitern möchte. An diesem Vorhaben dürfte auch der Planungsausschuss des Verbands Region Stuttgart (VRS) nichts auszusetzen haben, der sich am 29. Januar mit dem Thema beschäftigt. Die Verwaltung des VRS kommt nämlich zu dem Schluss, dass das Projekt nicht den Zielen des Regionalplans widerspricht. Für Gesprächsstoff am Apfelbach könnte aber die Vorlage zur Sitzung sorgen. Denn dort wird einem Gerücht Nahrung gegeben, das schon lange im Ort kursiert: Dass beim Penny-Markt in Affalterbach in nicht allzu ferner Zukunft die Lichter ausgehen.