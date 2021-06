Supercup Zweiter Sieg für deutsche Basketballer

Am Montag soll dann Schröder in Heidelberg zum Team stoßen. Dort trifft Deutschland am Donnerstag auf den Senegal. Danach geht es für das Rödl-Team ins kroatische Split, wo vom 29. Juni bis 4. Juli das olympische Qualifikationsturnier stattfindet. Dort trifft Deutschland in der Vorrunde auf Russland und Mexiko. Nur der Sieger des Turniers, an dem insgesamt sechs Nationen teilnehmen, qualifiziert sich für die Olympischen Spiele in Tokio.