Supercup Eintracht startet ohne Götze - Real mit Alaba und Kroos

Champions-League-Sieger Real Madrid wird von Erfolgscoach Carlo Ancelotti mit der erwarteten Elf in das Duell der europäischen Titelträger geschickt. Im Mittelfeld spielen wie gewohnt Toni Kroos, Casemiro und Luka Modric, in vorderster Spitze eines 4-3-3-Systems bietet Ancelotti den Franzosen Karim Benzema auf. Der ehemalige Bayern-Profi David Alaba startet in der Innenverteidigung. Der deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger ist zunächst Reservist.