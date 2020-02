Superbowl Chiefs wollen Coach Reid zur "Legende" machen

Der 61-Jährige trägt mit Vorliebe bunte Shirts, wenn er nicht gerade in Trainingsklamotten an der Seitenlinie seinen großen Traum verfolgt. Im Finale gegen die San Francisco 49ers will Reid in der Nacht zu Montag (0.30 Uhr/ProSieben und DAZN) endlich seine erste Meisterschaft in der National Football League feiern.