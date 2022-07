Sunak und Truss vor TV-Duell Tory-Wahlkampf nimmt "toxische" Züge an

London (dpa) - Im Rennen um die Nachfolge des scheidenden britischen Premiers Boris Johnson nimmt der innerparteiliche Wahlkampf der beiden verbliebenen Kandidaten zunehmend erbitterte Töne an. Außenministerin Liz Truss und Ex-Finanzminister Rishi Sunak, die am Montagabend in der BBC in einem ersten TV-Duell gegeneinander antreten wollten, attackierten sich gegenseitig mit scharfen Worten.