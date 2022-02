Südwestsender Was der SWR für 2022 Neues plant

„Newszone“ ist eine neue Nachrichten-App, die, so der Sender „auf einfachen Zugang zu News und starke Individualisierbarkeit setzt. 16- bis 25- Jährige auch aus bildungsfernen Schichten, „mit und ohne Migrationshintergrund“, so die Zielvorgabe, sollen angesprochen werden – via Smartphone, also dort abgeholt werden, wo sie sowieso schon sind, wie eine frühere Generation gesagt hätte.

Themenschwerpunkt Flut

Auch das neue Talkformat „MixTalk“ setzt auf Online und auf die Kontaktformen im Netz. Hier sollen nach dem Zufallsprinzip Menschen mit unterschiedlichen Standpunkten, aber ausdrücklich keine Politiker oder Experten, ins Gespräch miteinander gebracht werden – ohne „ Hate und Fake-News“. Wie gut das klappen wird, muss man sehen, haben doch erfolgreiche virale Desinformationskampagnen zu Covid-19 gezeigt, wie schnell Diskussionen in den Sumpf führen, bei denen sich „normale Bürger“ von Sachverständigen abkoppeln.

Ob auch bei den Routiniers eines klaren Werten verpflichteten öffentlich-rechtlichen Senders immer alles richtig läuft, wird wohl im Juli noch mal Thema werden. Dann gestaltet der SWR einen Themenschwerpunkt zur Flutkatastrophe im Ahrtal ein Jahr zuvor. Die Frage, ob man früher und deutlicher hätte warnen können, treibe sein Haus um, so Kai Gniffke. Von Fehlern mag er aber nicht sprechen, und schon gar niemandem Schuld zuweisen. Und er fährt ein scharfes Argument auf: In der Nacht der Katastrophe hätten die Menschen im Ahrtal sowieso keine Gelegenheit mehr gehabt, noch Nachrichten zu hören, es sei ja nicht einmal mehr Strom dagewesen.

Die Notfall-Frage

Es wird dazu auch einen Podcast mit dem Titel „Die Flut“ geben, so wie 2022 überhaupt ein Podcast-Jahr beim SWR werden soll. Vielleicht könnte in diesem Rahmen dann auch der Frage nachgegangen werden, welche Rolle bei künftigen Katastrophen das alte Modell des kleinen, batteriegetriebenen Notfallradios spielen könnte. Und welche Infrastruktur es bräuchte. Digitales Radio via Smartphone jedenfalls funktioniert dort nicht, wo alle Mobilfunkantennen weggeschwemmt sind.