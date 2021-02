Südostasien Forderung nach UN-Waffenembargo gegen Myanmar

Seit dem 1. Februar habe die Junta bei Demonstrationen "zunehmend exzessive und manchmal tödliche Gewalt angewendet", zahlreiche Menschen bedroht und willkürlich inhaftiert sowie Internet-Sperren verhängt, die Leben in Gefahr brächten, schrieben die Organisationen in einem offenen Brief an den UN-Sicherheitsrat und die UN-Mitgliedstaaten.