Südlich von Mundelsheim Gartenhütte brennt vollständig ab

Das war der sechste MZ-Talk

Die Hoffnung lebt noch bei zwei Sportevents

Gerhard Petermann und Achim Seiter kämpfen dafür, den Bottwartal-Marathon und den mz3athlon in diesem Jahr durchziehen zu können. In neuen abgespeckten Formen. Die Zeichen stehen gut, wie sie beim MZ-Sport-Talk am Dienstag verraten konnten.