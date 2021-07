Südamerika-Meisterschaft Messi führt Argentinien ins Halbfinale der Copa América

Argentinien trifft nun im Halbfinale der Südamerikameisterschaft am Dienstag (Ortszeit) auf Kolumbien, das im "Estádio Mané Garrincha" in der Hauptstadt Brasília am Samstag im Elfmeterschießen gegen Uruguay gewonnen hatte. Das erste Halbfinale zwischen Brasilien und Peru am Montag (Ortszeit) ist eine Neuauflage des Copa-Finales von 2019, das die Seleção mit 3:1 für sich entschied.