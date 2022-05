Suche nach Wohnraum in Marbach Drei Wege gegen den Leerstand

Zwischen 50 und 100 Häuser dürften leer stehen

Wie die Erste Beigeordnete unlängst im Verwaltungsausschuss ausführte, dürfte es sich durchaus lohnen, in dem Bereich Anstrengungen zu unternehmen. Die Menge an ungenutztem Wohnraum in der Schillerstadt dürfte nämlich nicht unerheblich sein. In Kommunen in der Größe von Marbach stünden in der Regel zwischen 50 bis 100 Häuser leer, sagte Wunschik.