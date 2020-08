Suche nach Ausbildungsplatz Linke fordert von Unternehmen Ausbildung über Bedarf

"Trotz sinkender Bewerberzahlen drohen auch in diesem Jahr wieder viele junge Menschen am Ausbildungsmarkt leer auszugehen", sagte die Linke-Arbeitsmarktexpertin Sabine Zimmermann der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Aufgrund Corona könnten es leider noch mehr als in den Vorjahren werden", so Zimmermann weiter. "Dies muss unbedingt verhindert werden."