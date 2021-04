Suche in Kolumbien Vermisster Münchner im Dschungel gefunden

Der 29-Jährige wurde am 13. April als vermisst gemeldet. Er sei am Mittwoch gefunden worden, nachdem Suchtrupps die Region Putumayo im Süden Kolumbiens, in der er zuletzt gesehen worden war, durchkämmt hatten, wie die Polizei in Berlin mitteilte. Daraufhin sei er in einem Militärkrankenhaus in der Stadt Mocoa untersucht worden.