StZ Magazin: Joy Denalane „Wenn ich eines nicht mag, dann ist es Shoppen“

Mein erstes Traum-Item

Was aktuelle Mode betrifft, waren meine zwei großen Brüder lange die großen Vorbilder. Als ich ins Teenageralter kam, trugen beide von ihnen das „Allround“-Model von Adidas, klassisch, schlicht, mit hohem Schaft und den drei Streifen in Schwarz. Die musste ich unbedingt auch haben. Ich war gut darin, meinen Vater zu Dingen zu überreden, die er eigentlich nicht tun wollte – und so zogen wir eines Nachmittags los, um „Allrounds“ für mich zu besorgen. Das Problem: Ich hatte Schuhgröße 35 – aber kleiner als 39 gab es sie nicht. „Die passen überhaupt nicht“, meinte die Verkäuferin, mein Vater sah es ähnlich. Aber ich gab nicht nach, und so kaufte er mir diese viel zu großen Schuhe. Ich habe sie immer mit Taschentüchern ausgestopft, was sehr albern aussah. Man sieht: Mein Fashion-Bewusstsein war schon früh vorhanden – ich ging sogar über Schuhgrößen!

Mein frühes Style-Universum

Später ging ich, wie viele Menschen seit den 80ern, durch verschiedene Fashion-Phasen. Da gab es die Prince-Zeit voller Paisleymuster. Dann die Vintage-Phase, in der meine Freundinnen und ich regelmäßig im legendären Kleidermarkt Garage in Schöneberg die Secondhand-Klamotten für 25 Mark pro Kilo kauften. Und natürlich die Hip-Hop-Zeit, in der es eminent wichtig war, bestimmte Kleidungsstücke zu besitzen, weil sie wie Bekenntnisse waren. Basketball-Outfits von NBA-Stars wie Michael Jordan oder Patrick Ewing zum Beispiel. Speziell unter Ewings Namen gab es großartige, glänzende Sportjacken, in Rot-Blau oder Weiß-Hellblau-Orange, und tolle weiße Sneakers mit orange-hellblauen Streifen – dazu natürlich den Kangol Hat und die Cazal--Brille. In meinem Schüler-Nebenjob als Eisver-käuferin musste ich ganz schön schuften, um mir das alles leisten zu können.

Mein erstes Bühnen-Outfit

Den allerersten Auftritt als Musikerin hatte ich im Oktober 1993 im Kreuzberger Jugendzentrum Naunynritze, um die Ecke vom Kottbusser Tor. 20 war ich da, meine Band hieß Culture Roots, und ich sang meine ersten selbst geschriebenen Songs, funky und soulful, stilistisch noch ein wenig diffus. Wie lange ich überlegt habe, was ich dazu anziehen soll? Keine Ahnung. Was ich schließlich anhatte? Weiß ich auch nicht mehr. Ich habe für den Anlass sicher etwas Besonderes konzipiert – aber so speziell, dass ich es heute noch wüsste, war es wohl nicht.

Meine Einkaufsroutine

Die kann ich schnell und übersichtlich beschreiben: Es gibt keine! Ich liebe Mode, schaue mir sie gerne an, habe natürlich auch einen vollen Kleiderschrank. Aber wenn ich eines nicht mag, dann ist es Shoppen. Es langweilt mich. Ich habe selten die Muße, in die Stadt zu fahren, nach tollen Sachen zu schauen, mich inspirieren zu lassen. Wenn ich weiß, was ich will, oder in bestimmte Läden gehe, die ich sehr gut kenne, ist es zumindest erträglich, aber auch das ist eher die Ausnahme bei mir. Meine Shopping-Aversion gilt übrigens auch für andere Produkte und Bereiche. Das Einzige, was ich gerne mal kaufe, ist Kunst. Das sind allerdings besondere Momente, und auch sie haben natürlich Seltenheitswert.

Mein gewagtester Stilwechsel

Streng genommen war das ein musikalischer. Im Video „Mit dir“ von Freundeskreis, das 1999 den eigentlichen Start meiner Karriere sowie den Beginn meiner Freundschaft mit Max Herre bedeutete, gibt es nach rund einer Minute einen stilistischen Knacks: Da kippt der Song von einem eher konventionellen Radio-Soul-Stück in einen experimentellen, freigeistigen Beat hinein. Max und ich haben das „den R ’n’ B-Moment“ genannt – und uns damit viel Ärger eingehandelt. Wir waren mit einem kleinen Filmteam auf die Insel Santorin gereist, drehten dort und entschieden eigenmächtig, die komplexere, weniger eingängige Version des Songs als Hauptgrundlage für das Video zu nehmen. Zu Hause in Deutschland ist die Plattenfirma völlig ausgerastet und fragte, ob wir wahnsinnig geworden wären. Dem Erfolg von „Mit dir“ hat es offenbar nicht geschadet.

Mein Leben mit Schönheitsidealen

Immer wieder hört und liest man davon, wie Social Media und Castingshows unerträgliche Anforderungen an junge Frauen aufgestellt hätten, was Körperideale und Beauty-Disziplin betrifft. Trotzdem schadet es nicht, auch hier das große Ganze zu sehen: In den 90ern gab es die Supermodels, schon damals war der Druck immens, viele hatten mit Magersucht und ähnlichen Krankheiten zu kämpfen. Natürlich haben Instagram und die Selfiekultur das Problem auf eine neue Ebene gehoben, die eigentlichen Ursachen liegen für mein Empfinden jedoch im Credo unserer Leistungsgesellschaft. Wir sehen überall um uns herum das Streben nach Gewinnmaximierung, nach Wettbewerb, nach Wachstumssteigerung – ist es da ein Wunder, dass junge Frauen diese Gedanken verinnerlichen und auch auf ihren Körper beziehen? Es reicht nicht, Social Media zu kritisieren. Wir müssen viel mehr unser gesellschaftliches Klima ändern.

Meine Rolle als Rollenmodell

Mir ist klar, dass ich – mit meiner Geschichte und Reichweite – im Diskurs über Style und Schönheitsideale eine exponierte Position einnehme. Ob ich eine bestimmte Botschaft vermitteln will? Ich will mir selbst so nah wie möglich bleiben, mich nicht verstellen, keine Rolle spielen. So funktioniert für mich das Dasein als öffentliche Person am besten. Ich verlasse mich auf meine Intuition, muss keine umständlichen Erklärungen entwerfen, warum ich etwas so oder so mache. Manche Leute sind von dieser Form von Direktheit überfordert. Aber das ist nun mal mein Lifestyle-Grundsatz, abstrakt formuliert: keine Angst zu haben vor Widerstand und Konfrontation. Und dasselbe erwarte ich vom Rest der Welt.