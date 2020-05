Stuttgarter Staatstheater Jetzt spielen sie wieder

Einem hohen Anspruch folgt auch die Oper, die sich mit zwei Inszenierungen am Programm des wie ein Autokino funktionierenden Kulturwasen beteiligt. „Wenn das Publikum nicht zu uns ins Opernhaus kommen kann, dann kommen wir zum Publikum“, sagt der lässige Intendant Viktor Schoner. Und Not macht erfinderisch: Strawinskys „Geschichte vom Soldaten“ – Premiere 8. Juni – spielt auf der mobilen Bühne eines Truckanhängers, die nach drei Wasen-Vorstellungen an verschiedenen Orten der Stadt wieder aufgeschlagen wird. Mozarts „Zauberflöte“ indes – Premiere 27. Juni – wird halbszenisch in einer Mischung aus Singspiel, Live-Hörspiel und Autokino gezeigt.